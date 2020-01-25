МЧС экстренно предупреждает москвичей о неблагоприятных погодных условиях 25 января

МЧС экстренно предупреждает жителей Москвы о неблагоприятных погодных условиях в субботу, 25 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в период с 13 до 21 часа в столице ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 14-19 м/с. А также жители города столкнутся с осадками в виде дождя и мокрого снега. На дорогах будет гололедица.

В ведомстве предупредили москвичей по возможности не выходить на улицу. В ином случае рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, в том числе не ставить под ним автомобили.

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