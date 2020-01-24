В Геленджике задержали женщину, укравшую у пенсионеров 7 млн рублей
В Геленджике сотрудники полиции задержали женщину, укравшую у пенсионеров в разных городах России денег на общую сумму в 7 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как отмечается, жительницу Воронежской области задержали, когда она пыталась снять крупную сумму из банкомата.
Ее обвиняют в 11 эпизодах мошенничества. По данным следствия, жертвами мошенницы по больше части стали люди пожилого возраста.
В Геленджике злоумышленница позвонила 85-летнему мужчине и сказала, что является работницей системы здравоохранения. Она заявила ему, что для приобретения крупной компенсации за приобретенные якобы негодных лекарств необходимо оплатить комиссию.
В итоге пенсионер перевел мошеннице 200 тыс. рублей на указанные ею банковские счета.
В отношении женщины возбуждены уголовные дела по ч. 2, 3, 4 статьи 159 УК России (мошенничество).
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