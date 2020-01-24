Собянин признал наличие радиации у Юго-Восточной хорды

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в районе строительства Юго-Восточной хорды есть радиация. Об этом он сообщил на своем сайте.

По его словам, пятна находятся на территории Московского завода полиметаллов, которая лишь примыкает к участку, где будет находиться хорда.

«Дополнительные исследования, проведенные в полосе отвода будущей хорды, выявили незначительные следы загрязнения. По мнению специалистов, они не препятствуют строительству», — заявил Собянин.

При этом Собянин пообещал, что правительство Москвы рекультивирует радиоактивную помойку и вывезет зараженный грунт за пределы Москвы.

До этого экологические активисты несколько лет выражали протест из-за строительства хорды. По их мнению, строители могут случайно повредить его и спровоцировать распространение радиоактивной пыли по всему городу.