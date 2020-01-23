Переход на московской станции метро «Чеховская» затопило

В переходе на станции «Чеховская» московского метрополитена образовалась вода из-за засора. Об этом рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК в пресс-службе метро.

Согласно имеющимся данным, переход затопило водой из-за того, что в водосток попал мусор, который затруднил проход воды.

В настоящее время службы работают над устранением засора и избавляются от воды в переходе.

Отмечается, что этот инцидент никак не повлиял на работу станции.

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