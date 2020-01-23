Диетолог рассказал о заразности ожирения

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что возможны случаи «социального заражения» ожирением, передает РИА «Новости».

По его словам, первым делом на вес влияют малая физическая активность и плохое питание.

Кроме того, человеку свойственно «подражательное поведение».

Гинзбург привел пример, когда за общим застольем человек не может отказаться от еды и в компании ест со всеми.

Также он отметил, что «заразность» ожирения свойственна семейным парам.

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