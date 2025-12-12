На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США 100 тысяч человек получили указание об экстренной эвакуации

NBC: власти призвали 100 тысяч жителей штата Вашингтон к эвакуации из-за потопа
Steven Senne/AP

Около 100 тысяч человек, проживающих в пойме реки Скагит на западе американского штата Вашингтон, получили указание о немедленной эвакуации в связи с угрозой мощного наводнения. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его данным, речь идет о так называемой столетней пойме — территории, где вероятность серьезного наводнения ежегодно оценивается в один процент или выше. Власти предупреждают, что возможный потоп может стать историческим по масштабам.

От наводнения пока никто не пострадал, однако экстренные службы предупреждают о высоком уровне опасности, связанном с резким подъемом воды. Пик наводнения прогнозируется в пятницу, 12 декабря.

11 декабря губернатор Вашингтона Боб Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации на территории штата. По его словам, около 100 тысяч жителей штата могут быть эвакуированы. Он отметил, что ситуация в штате нестабильна.

9 декабря телеканал ABC сообщал, что более девяти миллионов американцев находятся в районе возможного наводнения. Отмечалось, что из-за дождей возможен сход оползней и селевых потоков.

Ранее в штат Вашингтон направили бойцов Нацгвардии из-за угрозы потопа.

