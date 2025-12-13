Россиянам назвали пять самых опасных советов про зубы от блогеров

Некоторые популярные рекомендации из интернета вызывают у стоматологов холодный пот по спине. Про самые опасные советы, которые продолжают гулять по лентам и способны серьезно навредить зубам — иногда незаметно, но всегда дорого, «Газете.Ru» рассказал Кирилл Поляков, к.м.н., челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург научной стоматологии «Наудент».

Первый вредный совет — чистить зубы содой, чтобы «осветлить эмаль».

«Эта идея возвращается с завидным упорством. В роликах уверяют, что сода — простое и «натуральное» средство от желтизны. Но врач объясняет: для эмали сода — как грубая шкурка. Она счищает верхний защитный слой, делая зубы рыхлыми и чувствительными. Легкое осветление действительно бывает, но только потому, что эмаль истончается. В итоге появляется чувствительность, темные пятна и прямой путь к лечению, которое точно обойдется дороже любой отбеливающей пасты», — объяснил он.

Второй — протирать зубы лимоном или уксусом.

«Домашнее отбеливание», которым так любят делиться блогеры, — на самом деле удар по эмали. Кислоты разъедают ее буквально на глазах. Пара таких процедур — и на зубах появляются микротрещины, они становятся мягче, а десны реагируют болезненностью. Это тот случай, когда эффект заметен быстро — но в плохую сторону, и восстановление потом занимает месяцы», — подчеркнул врач.

Третий — «домашние» брекеты и виниры на клей.

«Пожалуй, самый абсурдный и одновременно опасный тренд. В сети полно видео, где люди клеят псевдовиниры «для красоты» или ставят «брекеты», заказанные из-за рубежа. Стоматологи говорят прямо: это может закончиться потерей зуба. Неправильное давление, дешевые материалы, воспаление десен, нарушение прикуса — это не страшилки, а реальные случаи, с которыми пациенты потом приходят в клинику», — предупредил Поляков.

Четвертый — чистка зубов активированным углем.

«Черная паста смотрится эффектно на видео, поэтому и становится популярной. Но уголь — такой же абразив, как и сода. Он не отбеливает, а механически царапает эмаль. В микротрещины быстрее забивается пигмент, зубы темнеют, а налет прилипает крепче. И чем усерднее человек пользуется углем, тем хуже результат», — рассказал эксперт.

Пятый — не ходить к стоматологу, «пока ничего не болит».

«Этот совет повторяют чаще всего. Из него делают вывод: можно лечиться пастами, гелями и советами из роликов. Но большинство болезней зубов и десен долгое время протекают без боли. Кариес может разрушать зуб годами, а пародонтит — кость вокруг него. Те, кто дожидаются боли, приходят уже с осложнениями, которые требуют серьезного лечения», — предупредил он.

Стоматолог резюмировал: почти все подобные советы объединяет одно — желание получить быстрый и бесплатный результат. Но зубы — не место для экспериментов. Если хочется белоснежной улыбки без последствий, лучше довериться специалистам, а не роликам, в которых обещают чудо без затрат.

