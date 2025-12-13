Очевидцы заявили о сильных взрывах в Саратове и Энгельсе

В Саратове и Энгельсе Саратовской области произошли сильные взрывы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, всего произошло около 10 взрывов. По предварительной информации, над городами уничтожили несколько украинских беспилотников. Сведений о последствиях на земле и пострадавших не поступало.

Несколькими часами ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что власти региона объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. В местах возможной угрозы локально могут работать системы оповещения населения, а все экстренные службы приведены в состояние полной готовности, отметил глава области.

На этом фоне пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель ведомства уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.