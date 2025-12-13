На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фицо отказался быть частью Западной Европы

Премьер Словакии Фицо отказался быть частью Западной Европы
true
true
true
close
IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет быть частью Западной Европы, для которой, по его словам, жизни русских и украинцев, гибнущих в конфликте, ничего не значат. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фицо сообщил, что в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой он настаивал на бессмысленности ежедневных жертв, в то время как собеседник говорил о финансировании войны. Премьер также резко раскритиковал планы передачи замороженных российских активов на военные нужды Украины, пообещав заблокировать такие решения на предстоящем саммите ЕС.

«Если для Западной Европы жизни русского и украинца ничего не значат, то я не хочу быть частью такой Западной Европы… Я сказал Коште, что не поддержу ничего, даже если бы мы должны были сидеть в Брюсселе до Нового года, что вело бы к поддержке военных расходов Украины», — написал Фицо.

12 декабря Фицо заявил, что Словакия воспрепятствует выдаче «репарационного кредита» Киеву.

В этот же день Евросоюз утвердил бессрочную блокировку суверенных активов России, пока Москва не выплатит репарации Киеву.

Ранее сообщалось, что Словакия намерена подать в суд на ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами