Фицо отказался быть частью Западной Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет быть частью Западной Европы, для которой, по его словам, жизни русских и украинцев, гибнущих в конфликте, ничего не значат. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фицо сообщил, что в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой он настаивал на бессмысленности ежедневных жертв, в то время как собеседник говорил о финансировании войны. Премьер также резко раскритиковал планы передачи замороженных российских активов на военные нужды Украины, пообещав заблокировать такие решения на предстоящем саммите ЕС.

«Если для Западной Европы жизни русского и украинца ничего не значат, то я не хочу быть частью такой Западной Европы… Я сказал Коште, что не поддержу ничего, даже если бы мы должны были сидеть в Брюсселе до Нового года, что вело бы к поддержке военных расходов Украины», — написал Фицо.

12 декабря Фицо заявил, что Словакия воспрепятствует выдаче «репарационного кредита» Киеву.

В этот же день Евросоюз утвердил бессрочную блокировку суверенных активов России, пока Москва не выплатит репарации Киеву.

Ранее сообщалось, что Словакия намерена подать в суд на ЕС.