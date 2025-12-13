Турист из Анголы попытался провезти более 11 тысяч бриллиантов в ручной клади

Таможня в Германии нашла более 11 тысяч бриллиантов у путешественника из Анголы

В аэропорту Франкфурта-на-Майне пограничники обнаружили в ручной клади туриста из Анголы более 11 тысяч бриллиантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на DPA.

«Сотрудники таможни в аэропорту Франкфурта обнаружили более 11,2 тысячи бриллиантов в ручной клади путешественника. <...> Они были спрятаны в двойном дне. <...> 53-летний мужчина прилетел во Франкфурт из Анголы», — говорится в сообщении агентства.

По данным журналистов, путешественник не задекларировал драгоценности. Также мужчина не смог предъявить сертификат на бриллианты. Точная стоимость находки не уточняется. Путешественник был задержан.

В ноябре в Псковской области таможенники обнаружили 21 слиток золота у гражданина Германии, который планировал пересечь российско-эстонскую границу. 59-летний мужчина спрятал 12 слитков в тайнике, оборудованном под выдвижной полкой автодома. Еще девять лежали среди личных вещей в дорожной сумке.

Ранее таможенники обнаружили килограмм живых червей в штанах туристки.