У берегов Севастополя зафиксировали землетрясение

Развожаев: у берегов Крыма в Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,1

Слабое землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море недалеко от Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, эпицентр подземных толчков находился в 24 километрах от города. Сейсмологи зафиксировали один афтершок, но оценили событие как слабое и не выходящее за рамки обычной для региона сейсмической активности.

«По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня в Черном море вечером произошло землетрясение магнитудой 3,1 <…> По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально», — написал Развожаев.

10 декабря у побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр располагался в 98 км к востоку от города на глубине 30 км.

9 декабря стало известно, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло в республике Алтай. В зоне землетрясения оказались восемь населенных пунктов Улаганского, Кош-Агачского и Онгудайского районов.

Ранее жителей Японии предупредили о возможном цунами.