У берегов Севастополя зафиксировали землетрясение

Слабое землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море недалеко от Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, эпицентр подземных толчков находился в 24 километрах от города. Сейсмологи зафиксировали один афтершок, но оценили событие как слабое и не выходящее за рамки обычной для региона сейсмической активности.
«По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня в Черном море вечером произошло землетрясение магнитудой 3,1 <…> По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально», — написал Развожаев.
10 декабря у побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр располагался в 98 км к востоку от города на глубине 30 км.
9 декабря стало известно, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло в республике Алтай. В зоне землетрясения оказались восемь населенных пунктов Улаганского, Кош-Агачского и Онгудайского районов.
Ранее жителей Японии предупредили о возможном цунами.