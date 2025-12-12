На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У берегов Севастополя зафиксировали землетрясение

Развожаев: у берегов Крыма в Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,1
true
true
true
close
Uwe Anspach/Global Look Press

Слабое землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море недалеко от Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, эпицентр подземных толчков находился в 24 километрах от города. Сейсмологи зафиксировали один афтершок, но оценили событие как слабое и не выходящее за рамки обычной для региона сейсмической активности.

«По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня в Черном море вечером произошло землетрясение магнитудой 3,1 <…> По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально», — написал Развожаев.

10 декабря у побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр располагался в 98 км к востоку от города на глубине 30 км.

9 декабря стало известно, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло в республике Алтай. В зоне землетрясения оказались восемь населенных пунктов Улаганского, Кош-Агачского и Онгудайского районов.

Ранее жителей Японии предупредили о возможном цунами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами