Идея создания свободной экономической зоны на территории Донбасса может сработать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе церемонии присуждения почетных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной страны по хоккею, трансляцию ведет Белый дом на своем YouTube-канале.

«Ситуация очень сложная, но она (идея — «Газета.Ru») сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала», — сказал американский лидер.

12 декабря издание Politico сообщило, что Украина предложила США создать на территории Донбасса демилитаризованную свободную экономическую зону. Предполагается, что американские компании в этом случае смогут инвестировать в регион.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «кто будет управлять этой территорией, они не знают». При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков заявил, что Донбасс рано или поздно полностью станет российским.