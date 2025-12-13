На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп допустил скорое достижение мирной сделки по Украине

Трамп: перспектива урегулирования конфликта на Украине вскоре станет понятна
Kent Nishimura/Reuters

В ближайшее время станет понятна перспектива заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года, трансляцию ведет Белый дом на своем YouTube-канале.

Глава американской администрации не стал раскрывать деталей возможной договоренности, но выразил надежду на положительный исход переговорного процесса.

«Мы пытаемся понять, сможем ли мы сейчас заключить соглашение. Посмотрим. Думаю, вскоре мы это узнаем», — сказал Трамп.

Американский президент отметил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине достигнут большой прогресс.

Накануне в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что Британия и Бельгия рассматривают текущую ситуацию как критическую для дальнейшей судьбы Украины и намерены продолжать совместные усилия в отношении конфискации российских активов. В резиденции на Даунинг-стрит подчеркнули, что сейчас наступил переломный момент для будущего республики.

Ранее Трамп назвал Овальный кабинет самым важным офисом в мире.

Переговоры о мире на Украине
