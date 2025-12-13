В аэропортах Москвы задержали более 900 рейсов 12 декабря

В аэропортах московского авиаузла в пятницу, 12 декабря, задержали или отменили более 900 рейсов на фоне ограничений полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло авиагаваней.

Так, в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский отменили более 40 рейсов на прилет и вылет. Некоторые самолеты оказались вынуждены приземлиться на запасных аэродромах. При этом большая часть задержек рейсов не превышала двух часов.

Ограничения на полеты в столичных аэропортах вводились несколько раз в течение дня. В частности, авиагавани принимали и отправляли самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства.