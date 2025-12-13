На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе шаманка обманула «проклятых» клиенток на 860 млн рублей

В Европе разыскивают женщину-шамана, обманувшую клиентов на 860 млн рублей
Pixabay

В Европе разыскивают 44-летнюю Марианну Мияилович, называвшую себя шаманкой, по подозрению в мошенничестве на 860 млн рублей. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По данным прокуратуры, Мияилович и ее невестка по имени Анна убеждали состоятельных клиенток, что их украшения прокляты. Женщины предлагали отдать им драгоценности для шаманских ритуалов очищения, чтобы избежать серьезных бед. Однако после получения украшений они исчезали.

Из материала следует, что подозреваемая пообещала одной из клиенток исцелить ее от рака, а другую убедила, что она одержима. По предварительным данным, за 10 лет Мияилович обманула как минимум 19 человек, украв у них 8,3 млн фунтов стерлингов (около 860 млн рублей).

В ходе обысков в доме женщины обнаружили тайную комнату, оборудованную под бассейном. Внутри лежали 25 килограмм золотых слитков, ювелирные украшения, часы и пачки денег. Кроме того, полиция изъяла у Мияилович 14 автомобилей, среди которых машины марок Aston Martin, Jaguar и BMW, и заморозили ее банковские счета.

Ранее россиянка хотела «снять порчу» и лишилась 4 млн рублей.

