Трамп назвал Овальный кабинет самым важным офисом в мире

Овальный кабинет Белого дома является наиболее важным офисом в мире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе церемонии присуждения почетных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной страны по хоккею, трансляцию ведет Белый дом на своем YouTube-канале.

«Все, кто приходит сюда, опять же, самые влиятельные люди в мире, которые приходят в это место, и они говорят: «Вау, Овальный кабинет, самый, самый важный кабинет в мире, даже близко [ничего] не стоит», — сказал американский лидер.

В ходе церемонии Трамп также заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине достигнут большой прогресс. Президент США вновь отметил, что считал его самым простым с точки зрения решения.

Также глава Белого дома заявил, что ему удалось добиться прекращения эскалации напряженности между Таиландом и Камбоджей. Американский лидер не привел деталей переговоров, но оценил проделанную работу как успешную.

Ранее Трамп решил «наследить» в Овальном кабинете.