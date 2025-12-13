На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал Овальный кабинет самым важным офисом в мире

Трамп: Овальный кабинет является наиболее важным офисом в мире
true
true
true
close
Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Овальный кабинет Белого дома является наиболее важным офисом в мире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе церемонии присуждения почетных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной страны по хоккею, трансляцию ведет Белый дом на своем YouTube-канале.

«Все, кто приходит сюда, опять же, самые влиятельные люди в мире, которые приходят в это место, и они говорят: «Вау, Овальный кабинет, самый, самый важный кабинет в мире, даже близко [ничего] не стоит», — сказал американский лидер.

В ходе церемонии Трамп также заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине достигнут большой прогресс. Президент США вновь отметил, что считал его самым простым с точки зрения решения.

Также глава Белого дома заявил, что ему удалось добиться прекращения эскалации напряженности между Таиландом и Камбоджей. Американский лидер не привел деталей переговоров, но оценил проделанную работу как успешную.

Ранее Трамп решил «наследить» в Овальном кабинете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами