На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: встреча по Украине в Париже отменена

RMF FM: субботняя встреча по урегулированию на Украине в Париже не состоится
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

В Париже не состоится встреча по урегулированию конфликта на Украине, запланированная на субботу, 13 декабря. Об этом сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

«На встрече должны были присутствовать высокопоставленные представители Украины, США и европейских стран», — говорится в материале.

Накануне портал Axios сообщил, что позиция европейских лидеров по урегулированию на Украине «приводит в бешенство» Вашингтон. По данным журналистов, украинский лидер Владимир Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США с требованием скорейшего принятия плана американского президента Дональда Трампа из 20 пунктов.

12 декабря газета Le Monde написала, что Украина согласна «пойти на уступки», в том числе территориальные, ради прекращения боевых действий. По словам источников издания, Киев уступает по одному из ключевых пунктов переговоров США и России, соглашаясь на «создание демилитаризованной зоны на Донбассе». Однако советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг эти сообщения.

Ранее в офисе Зеленского назвали одно из условий для прекращения конфликта.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами