СМИ: встреча по Украине в Париже отменена

RMF FM: субботняя встреча по урегулированию на Украине в Париже не состоится

В Париже не состоится встреча по урегулированию конфликта на Украине, запланированная на субботу, 13 декабря. Об этом сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

«На встрече должны были присутствовать высокопоставленные представители Украины, США и европейских стран», — говорится в материале.

Накануне портал Axios сообщил, что позиция европейских лидеров по урегулированию на Украине «приводит в бешенство» Вашингтон. По данным журналистов, украинский лидер Владимир Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США с требованием скорейшего принятия плана американского президента Дональда Трампа из 20 пунктов.

12 декабря газета Le Monde написала, что Украина согласна «пойти на уступки», в том числе территориальные, ради прекращения боевых действий. По словам источников издания, Киев уступает по одному из ключевых пунктов переговоров США и России, соглашаясь на «создание демилитаризованной зоны на Донбассе». Однако советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг эти сообщения.

Ранее в офисе Зеленского назвали одно из условий для прекращения конфликта.