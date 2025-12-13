В Госдуме назвали максимальный размер выплат по больничному в 2026 году

В 2026 году максимальный размер выплат по больничному превысит 207 тысяч рублей в месяц. Об этом ТАСС сообщила член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Исходя из требований законодательства, минимальный больничный не может быть ниже, чем величина минимального размера оплаты труда (МРОТ). Максимальный его размер с 2026 года составит более 207 тыс. рублей в месяц», — сказала депутат.

Бессараб добавила, что выплаты по больничному рассчитываются с учетом среднедневного заработка и стажа работы. Так, если сотрудник работал в компании от полугода до пяти лет, то размер выплаты составит 60% от средней зарплаты. При этом при стаже от пяти до восьми лет — 80%, а от восьми лет — 100%, отметила член комитета.

11 декабря кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что некоторые уволившиеся россияне могут получить около 20 тысяч рублей по больничному уже после расторжения договора с работодателем. Эксперт уточнил, что речь идет о гражданах, заболевших в течение 30 дней после увольнения.

