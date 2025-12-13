В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

На территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в приложении МЧС России.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона введен режим беспилотной опасности. По его словам, для обеспечения безопасности в области ввели временные ограничения работы мобильного интернета. Аналогичные меры приняли в Саратовской области.

На этом фоне пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель ведомства уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву.