Россиянам рассказали, для кого опасен гонконгский грипп

Онищенко: россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа
РИА «Новости»

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал РИА Новости, что россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа.

По его словам, заболевание может представлять опасность для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что в Дагестане два пациента не выжили после выявления гонконгского гриппа.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что в Дагестане выявили более 60 случаев гонконгского гриппа. Болезнь A(Н3 N2) сопровождается резким повышением температуры до 39-40 °C, ознобом, ломотой в теле, общей слабостью, болью в горле, кашлем и головной болью, локализующейся чаще всего в области лба, глазниц и висков.

До этого россиянам назвали способ защититься от гонконгского гриппа. По словам инфекциониста, те, кто вовремя вакцинировался, вряд ли заразятся, а если такое все-таки случится, то заболевание будет протекать в легкой форме.

Ранее в Подмосковье выросло число заразившихся гонконгским гриппом и ОРВИ.

