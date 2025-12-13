На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о захвате ВМС США судна, следовавшего из Китая в Ирана

WSJ: ВМС США провели редкую операцию по перехвату судна на пути из Китая в Иран
Efrem Lukatsky/AP

Американские военные в ноябре провели редкую операцию по перехвату и конфискации груза с судна, следовавшего из Китая в Иран. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, операция была направлена на пресечение морской контрабанды и попытку помешать Ирану в восстановлении военного арсенала. Перехват судна произошел недалеко от побережья Шри-Ланки.

Операция американцев была «редкой» и направлена на «пресечение контрабанды на море», — пишет издание.

10 декабря агентство Bloomberg сообщило, что военные США задержали у берегов Венесуэлы нефтяной танкер. Высокопоставленный американский чиновник отметил, что не имеющее государственной принадлежности судно находилось в санкционных списках и недавно пребывало в одном из венесуэльских портов.

11 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США захватили танкер, потому что он якобы входил в теневой флот и перевозил нефть для нужд Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа не возражала против ударов Украины по танкерам России.

