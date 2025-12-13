В Госдуме предложили отменить ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) следует отменить, поскольку подготовка к нему не отражает реальной потребности в знаниях. Об этом ТАСС заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По словам депутата, сегодня в школах нагрузка на учеников растет, однако качество подготовки падает. Глава фракции отметил, что основная нагрузка связана с подготовкой к экзаменам, но не с получением необходимых знаний.

«Пока мы не избавимся от ЕГЭ, никакие позитивные перемены в нашем среднем образовании невозможны. А, значит, и не повысим уровень высшего образования — данные о большом числе учащихся, которые сдали ЕГЭ, но потом не «тянут» учебу в вузе, это убедительно подтверждают», — сказал Миронов.

В ноябре глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отменить ЕГЭ получится только в том случае, если появится достойная альтернатива. Сейчас ее нет, подчеркнул руководитель службы.

Ранее в Госдуме высказались о вероятности отмены ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах.