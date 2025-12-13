На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Задержанная во Франции россиянка рассказала, что за ней следили

РИА Новости: задержанная во Франции Анна Новикова рассказала о слежке спецслужб
true
true
true
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Задержанная во Франции россиянка Анна Новикова рассказала, что за ней и ее семьей почти год следили спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Новиковой.

«Как оказалось, за мной постоянно велась слежка с начала 2025 года… Когда жила в По (город во Франции. — «Газета.Ru»), моя квартира прослушивалась, на машину был прикреплен трекер, телефон, естественно, тоже прослушивался», — поделилась россиянка.

По словам Новиковой, о постоянной слежке ей сообщила адвокат. В рамках допросов Анне показали фотографии, на которых она встречается с активистами в кафе после митинга в память о Дарье Дугиной.

26 ноября посольство России подтвердило задержание россиянки во Франции по делу гуманитарной ассоциации SOS Donbass.

Издание Parisien сообщило, что спецслужбы Франции задержали двух членов ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, включая гражданку России, по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

По информации издания, 40-летняя Анна Н. и 63-летний француз Венсан П. были арестованы 17 ноября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Им предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства».

Ранее депутаты «Альтернативы для Германии» ФРГ обвинили друг друга в работе на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами