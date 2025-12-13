Задержанная во Франции россиянка рассказала, что за ней следили

Задержанная во Франции россиянка Анна Новикова рассказала, что за ней и ее семьей почти год следили спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Новиковой.

«Как оказалось, за мной постоянно велась слежка с начала 2025 года… Когда жила в По (город во Франции. — «Газета.Ru»), моя квартира прослушивалась, на машину был прикреплен трекер, телефон, естественно, тоже прослушивался», — поделилась россиянка.

По словам Новиковой, о постоянной слежке ей сообщила адвокат. В рамках допросов Анне показали фотографии, на которых она встречается с активистами в кафе после митинга в память о Дарье Дугиной.

26 ноября посольство России подтвердило задержание россиянки во Франции по делу гуманитарной ассоциации SOS Donbass.

Издание Parisien сообщило, что спецслужбы Франции задержали двух членов ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, включая гражданку России, по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

По информации издания, 40-летняя Анна Н. и 63-летний француз Венсан П. были арестованы 17 ноября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Им предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства».

