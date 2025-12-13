Авиакомпании рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты

В авиакомпаниях рассказали, что билеты лучше всего покупать заранее на вторник и среду. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самый действенный способ сэкономить — выбирать для вылета будние дни, например, вторник или среду, а также избегать пиковых дней — в пятницу и воскресенье», — говорится в сообщении одной из авиакомпаний.

Также стоит рассматривать рейсы в менее удобное время — рано утром или поздно вечером. Часто они стоят дешевле дневных перелетов. Кроме того, стоит покупать билеты заранее. Чем раньше это сделать, тем дешевле они будут. Другим фактором, влияющим на стоимость билетов, является сезонность. Кроме того, не стоит пренебрегать акциями и распродажами.

11 декабря сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил топ стран, в которые можно улететь заметно дешевле в низкий сезон или межсезонье, когда туристов меньше, а погодные условия менее благоприятные.

Ранее выяснилось, что российский туристический рынок переживает бум лакшери-патриотизма.