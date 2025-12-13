Трамп заявил об успешном урегулировании конфликта между Таиландом и Камбоджей

Трамп заявил, что смог добиться деэскалации между Таиландом и Камбоджей

Президент США Дональд Трамп на мероприятии в Овальном кабинете заявил, что ему удалось добиться прекращения эскалации напряженности между Таиландом и Камбоджей. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Глава американской администрации не привел деталей переговоров, но оценил проделанную работу как успешную.

«Думаю, мы только что проделали очень хорошую работу с Таиландом и Камбоджей. Мы остановили (эскалацию — прим. «Газета.Ru»)», — сказал Трамп.

Пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей возобновились 8 декабря 2025 года. Бангкок обвинил Пномпень в атаке на гражданские районы в провинции Бурирам, а затем отказался от переговоров и решил проводить новые военные операции.

10 декабря Дональд Трамп заявил, что планирует еще раз остановить вооруженный конфликт между странами.

Ранее король Таиланда распустил нижнюю палату парламента страны.