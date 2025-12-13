Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен об издержках России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об издержках России.

По словам Захаровой, пока что на фоне конфликта в Украине неуклонно растут издержки Евросоюза.

«А им (странам Евросоюза. — «Газета.Ru») Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», — отметила Захарова.

До этого Захарова прокомментировала условия Евросоюза по достижению мира на Украине, которые назвала фон дер Ляйен. Дипломат напомнила, что руководитель ЕК сказала, что «границы не могут быть изменены силой».

5 декабря официальный представитель российского министерства заявила, что ЕС перешел к откровенному бандитизму в попытках украсть замороженные активы России, политическое объединение действует как «воровская группировка». Дипломат подчеркнула, что Евросоюз превратился в «не то, что нелегитимную институцию, а лучше сказать в какую-то банду, которая занимается легализацией абсолютно бандитских идей и решений».

Ранее фон дер Ляйен высказалась об обороне Евросоюза.