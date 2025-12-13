На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен об издержках России

Захарова сравнила главу Еврокомиссии фон дер Ляйен с козлом в огороде
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об издержках России.

По словам Захаровой, пока что на фоне конфликта в Украине неуклонно растут издержки Евросоюза.

«А им (странам Евросоюза. — «Газета.Ru») Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», — отметила Захарова.

До этого Захарова прокомментировала условия Евросоюза по достижению мира на Украине, которые назвала фон дер Ляйен. Дипломат напомнила, что руководитель ЕК сказала, что «границы не могут быть изменены силой».

5 декабря официальный представитель российского министерства заявила, что ЕС перешел к откровенному бандитизму в попытках украсть замороженные активы России, политическое объединение действует как «воровская группировка». Дипломат подчеркнула, что Евросоюз превратился в «не то, что нелегитимную институцию, а лучше сказать в какую-то банду, которая занимается легализацией абсолютно бандитских идей и решений».

Ранее фон дер Ляйен высказалась об обороне Евросоюза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами