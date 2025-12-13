Дмитриев предупредил ЕС о катастрофических последствиях заморозки активов РФ

Бессрочная заморозка российских активов нанесёт Евросоюзу катастрофический ущерб. Об этом написал специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев в социальной сети X, комментируя пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«[Виктор] Орбан подчеркивает незаконные действия ЕС, которые подрывают всю западную правовую и финансовую систему и будут иметь для Европы еще более серьезные последствия, чем уничтожающая цивилизацию цензура, массовая миграция, преступность среди мигрантов и бюрократическая глупость», — написал Дмитриев.

Орбан в своей публикации написал, что решение Совета ЕС о бессрочной заморозке российских активов в Европе нанесет непоправимый ущерб Евросоюзу.

Евросоюз утвердил бессрочную блокировку суверенных активов России, пока Москва не выплатит репарации Киеву. Бельгия, которая традиционно выступала против конфискации замороженных средств, поддержала это решение. Руководство ЕС намерено добиться согласия об их экспроприации на саммите 18–19 декабря. В Кремле действия блока назвали «грандиозным жульничеством». В Госдуме считают, что ЕС перешел рубикон, за которым последует шквал ответных мер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мария Захарова одним словом отреагировала на решение ЕК о заморозке активов России.