Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Трамп: в вопросе урегулирования на Украине достигнут большой прогресс
Kevin Lamarque/Reuters

В вопросе урегулирования конфликта на Украине достигнут большой прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе церемонии присуждения почетных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной страны по хоккею, трансляцию ведет Белый дом на своем YouTube-канале.

«Мы много сделали, остановили восемь войн. <...> Остается еще одна, я думал она будет самой простой [с точки зрения урегулирования] <...>, это Россия и Украина. Но мы достигли большого прогресса», — сказал американский лидер.

Накануне в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что Британия и Бельгия рассматривают текущую ситуацию как критическую для дальнейшей судьбы Украины и намерены продолжать совместные усилия в отношении конфискации российских активов. В резиденции на Даунинг-стрит подчеркнули, что сейчас наступил переломный момент для будущего республики.

Также президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа, США и Украина стремятся до Рождества достичь какого-либо решения по урегулированию конфликта. По его словам, сейчас стороны находятся ближе к миру, чем за последние четыре года.

Ранее политолог назвал выборы на Украине катастрофой для Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
