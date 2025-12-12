В Москве эвакуировали ВТБ Арену

ТАСС: 1,5 тысячи человек эвакуировано из ВТБ Арены в Москве из-за угрозы взрыва

Правоохранители эвакуировали около 1,5 тысячи человек из ВТБ Арены на Ленинградском проспекте Москвы после анонимного сообщения об угрозе минирования. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Поступила анонимка с угрозой взрыва в ВТБ Арене. Эвакуировано около 1,5 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают кинологи. Около здания дежурят пожарные машины и карета скорой помощи.

До этого сообщалось об эвакуации посетителей торгового центра «Арена плаза», который находится в здании ВТБ Арены. По словам очевидцев, здание оцепили правоохранители и попросили людей покинуть ТЦ.

7 декабря в здании Новой Третьяковки в центре Москвы сработала сигнализация. Людей по громкой связи предупредили о необходимости покинуть помещения. Впоследствии в официальном Telegram-канале музея появилась информация о том, что вход в галерею ограничили до 18:00 мск. При этом людям, которым пришлось прервать посещение Новой Третьяковки и которые купили билеты на отмененные сеансы, разрешили сдать билеты или посетить выставки в любое другое время в течение двух недель со дня инцидента.

Ранее в Москве эвакуировали экономический корпус МГУ.