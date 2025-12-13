Во Франции пройдет фестиваль российского кино

Роскино: с 17 по 21 декабря в Париже пройдет фестиваль российского кино

С 17 по 21 декабря в Париже состоится фестиваль российского кино. Об этом сообщает пресс-служба «Роскино».

По данным пресс-службы, показы пройдут в Российском духовно-культурном православном центре на парижской набережной Бранли. Зрителям представят пять картин — военную драму, историческую биографию, романтическую комедию, приключенческий боевик и историческую драму. Фильмы покажут на русском языке с французскими субтитрами.

Посетители фестиваля 17 декабря увидят картину «Группа крови» режиссера Михаила Бриуса. Также в программе фильмы «Северный полюс» режиссера Алексея Котта, «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Фархада Умарова, «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина и «Мужу привет» режиссера Антона Маслова. Все показы будут бесплатными.

По словам генерального директора Роскино Эльзы Антоновой, основной задачей фестиваля является представление парижской публике многогранной палитры современного российского кино.

До этого четвертый Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» объявил фильмы, вошедшие в конкурсную программу.

Среди участников конкурса оказались режиссерская работа актера Егора Бероева «Кукла» о девушке Наде, которая в юности совершила страшную ошибку и теперь возвращается к нормальной жизни после отбывания наказания.

