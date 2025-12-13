На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал обсуждение условий урегулирования на Украине очень сложным

Kevin Lamarque/Reuters

Обсуждение условий урегулирования конфликта на Украине является очень сложным процессом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече в Овальном кабинете с участниками хоккейной сборной США 1980 года, трансляцию ведет Белый дом на своем YouTube-канале.

Глава американской администрации не стал раскрывать деталей переговоров, но охарактеризовал текущую ситуацию как трудную.

«Это очень сложная ситуация», — сказал Трамп.

При этом американский лидер отметил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине достигнут большой прогресс. По его словам, в ближайшее время станет понятна перспектива заключения соглашения по урегулированию конфликта.

12 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил мнение, что обсуждение предложений США по Украине будет длительным.

Ранее в офисе Зеленского назвали одно из условий для прекращения конфликта.

