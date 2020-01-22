Следователи установили личность погибшей при пожаре в Томской области россиянки

Сотрудники Следственного комитета установили личность россиянки, которая погибла при пожаре в поселке Причулымский в Томской области 21 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СК.

Ранее сообщалось, что во время пожара также погибли 10 граждан Узбекистана.

Погибшей россиянкой оказалась 31-летняя местная жительница. По словам родственников женщины, она была официально трудоустроена и работала на лесопилке, жила в в самом деревянном здании, где произошел пожар.

В СК отметили, что у родных погибшей уже изъяты биологические образцы для проведения генотипической экспертизы.

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