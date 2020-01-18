Неизвестные с ножами ворвались в японский ресторан и ранили трех работников

В Японии четыре человека, вооруженные ножами, пришли в ресторан и ранили трех сотрудников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Нападение произошло в токийском районе Синдзюку в субботу утром, 18 января.

Люди с ножами требовали, чтобы сотрудники вызвали старшего. После этого они напали на работников, ранили их и скрылись.

В результате случившегося трое пострадали. Один из них получил тяжелые ранения, но угрозы для его жизни, по словам медиков, нет.

На данный момент местная полиция проводит расследование и разыскивает злоумышленников. Также известно, что уже заведено дело о покушении на убийство.

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