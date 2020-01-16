В Москве обокрали сотрудника Роскосмоса Юрия Гагарина

В Москве неизвестные совершили разбойное нападение в отношении сотрудника Роскосмоса Юрия Гагарина. Об этом этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Как отмечается, в полицию обратился 45-летний житель столицы Юрий Гагарин и заявил, что 6 января неизвестный несколькими транзакциями украл с его банковской карты 20,6 тысячи рублей 77 копеек.

При этом карту мужчина никому не передавал, информацию о пароле и документах также не сообщал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В МВД рассказали, что Гагарин является сотрудником Роскосмоса.