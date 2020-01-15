В Москве задержан мужчина за разбойное нападение на пенсионерку
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В Москве задержали мужчину, который совершил разбойное нападение по отношению к 69-летней пенсионерке. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника управления информации общественных связей ГУ МВД России по столице Владимира Васенина.
Как отмечается, инцидент произошел в подземном переходе на ул. Садовая-Самотечная.
Злоумышленник пытался отобрать у женщины сумку, несколько раз ударил ее ногами, после чего с похищенным скрылся.
Врачи диагностировали у пенсионерки перелом плечевой и лопаточной кости, а также ушибы.
Полицейские задержали 37-летнего приезжего, ранее он был судим.
Обвиняемый заявил, что сумку пострадавшей он выкинул, а деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело о разбое. В настоящее время мужчина арестован.