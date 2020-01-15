В Москве задержан мужчина за разбойное нападение на пенсионерку

В Москве задержали мужчину, который совершил разбойное нападение по отношению к 69-летней пенсионерке. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника управления информации общественных связей ГУ МВД России по столице Владимира Васенина.

Как отмечается, инцидент произошел в подземном переходе на ул. Садовая-Самотечная.

Злоумышленник пытался отобрать у женщины сумку, несколько раз ударил ее ногами, после чего с похищенным скрылся.

Врачи диагностировали у пенсионерки перелом плечевой и лопаточной кости, а также ушибы.

Полицейские задержали 37-летнего приезжего, ранее он был судим.

Обвиняемый заявил, что сумку пострадавшей он выкинул, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело о разбое. В настоящее время мужчина арестован.