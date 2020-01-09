СНБО Украины назвал основные версии причин крушения самолета в Тегеране

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал поражение зенитной ракетой и теракт еще одними версиями причины крушения самолета авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» в Тегеране 8 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее издание Reuters сообщало, что западные разведывательные службы считают, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность, а именно — перегрев одного из двигателей.

Данилов отметил, что в настоящее время представители компетентных органов Ирана и СНБО изучают различные версии крушения Boing.

«Среди основных [версий]: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта», — сказал Данилов.

Он также добавил, что украинская сторона согласовывает с Тегераном вопрос выезда на место происшествия для изучения обломков лайнера и черных ящиков.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

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