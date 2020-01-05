Поздравивший горожан вместо Путина депутат извинился

В Ижевске депутат городской думы Альфред Зиннатуллин прервал новогоднее поздравление президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что сначала жители города услышали поздравление главы города, затем в середине поздравления Путина появилось изображение с Зиннатуллин, который неожиданно начал свое поздравление.

Как пожаловалась в сети одна из местных жительниц, из-за того, что она не сразу переключила на другой канал, она впервые пропустила бой курантов. По ее мнению, депутату, который является владельцем канала, следовало предупредить остальных о своем намерении.

Позднее депутат извинился в своем Facebook перед жителями Ижевска за то, что «по техническим причинам в эфир не вышел «бой курантов»». Он назвал ситуацию недопустимой и пообещал разобраться в случившемся.