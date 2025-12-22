На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский дипломат заявил о продолжающейся интеграции Швейцарии с НАТО

Посол Гармонин: нейтралитета Швейцарии больше нет
Global Look Press

Нейтралитета Швейцарии больше не существует, поскольку власти страны сделали ряд шагов в сторону интеграции с Североатлантическим альянсом. Об этом РИА Новости сообщил российский посол в Берне Сергей Гармонин.

Дипломат отметил, что за последнее время Швейцария сделала ряд примечательных шагов по интеграции в различные европейские военные инициативы Европы. Так, Берн присоединился к проекту так называемого «военного Шенгена» под эгидой Евросоюза и инициативе Sky Shield. Вооруженные силы страны проводят регулярные совместные военные учения с государствами НАТО. Кроме того, в Женеве открылся офис НАТО.

Посол подчеркнул, что такая политика не соответствует заявлениям Швейцарии о том, что она по-прежнему продолжает быть нейтральной стороной. По словам Гармонина, Россия для себя уже давно сделала выводы в отношении псевдонейтральности Берна. Нейтралитета Швейцарии как такового больше нет.

20 декабря Гармонин заявил, что Швейцария проводит полностью проукраинскую линию.

Ранее сообщалось, что Швейцария может начать поставлять вооружения в зоны конфликтов.

