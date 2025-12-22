В США восстановили фотографию Трампа из архивов Эпштейна

Министерство юстиции США восстановило удаленную из публичного доступа фотографию американского президента Дональда Трампа из архивов финансиста Джефри Эпштейна. Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.

«После изучения было установлено, что нет никаких доказательств того, что на фотографии изображены жертвы Эпштейна, и она была повторно опубликована без каких-либо изменений или редактирования», — говорится в сообщении.

Об удалении фотографии стало известно накануне. По данным агентства Associated Press, за сутки с сайта минюста США исчезли фотографии, на которых изображены Трамп вместе с Эпштейном, Меланией Трамп и Гислейн Максвелл. Также были удалены фото картин с обнаженными женщинами и снимки, на которых можно увидеть личные вещи Эпштейна на полках и в ящиках.

Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в Белом доме одной фразой оценили фотографию Клинтона в джакузи из файлов Эпштейна.