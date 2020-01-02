Найдено тело еще одного погибшего при пожаре в особняке в Астрахани

Тело третьей жертвы пожара было найдено спасателями во время разбора завалов в старинном двухэтажном многоквартирном особняке в Астрахани, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что личность погибшего пока не установлена.

Как отмечается, инцидент произошел в 03.43 мск. в дома N22 на улице Советская. Для ликвидации пожара было задействовано 20 единиц техники и 58 человек личного состава. К 08.57 (07.57 мск) спасателям удалось ликвидировать открытое горение на площади 800 кв. метров.

Ранее было известно о двух погибших: женщине 1939 года рождения и мужчине 1959 года рождения. По предварительным данным, спасатели смогли спасти 8 человек.

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