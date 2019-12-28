Таможенники Уругвая обнаружили в порту более четырех тонн кокаина

Таможня уругвайского порта Монтевидео совместно с сотрудниками ВМС страны задержали контейнеры, в которых обнаружили партию кокаина, весом 4,4 т. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таможенные власти страны.

Уточняется, что кокаин был расфасован в 4 тыс. брусков и спрятан в грузе соевых бобов.

Стоимость партии на европейском рынке составляет около $1 млрд.

По данным таможни, местом назначения контейнеров был указан порт Ломе — столицы Того.

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