Таможенники Уругвая обнаружили в порту более четырех тонн кокаина
close
Таможня уругвайского порта Монтевидео совместно с сотрудниками ВМС страны задержали контейнеры, в которых обнаружили партию кокаина, весом 4,4 т. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таможенные власти страны.
Уточняется, что кокаин был расфасован в 4 тыс. брусков и спрятан в грузе соевых бобов.
Стоимость партии на европейском рынке составляет около $1 млрд.
По данным таможни, местом назначения контейнеров был указан порт Ломе — столицы Того.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На 6 миллиардов: во Внуково нашли наркотики из Германии