Летевший из Багдада самолет готовится к экстренной посадке в ростовском аэропорту Платов

Самолет авиакомпании «Иракские авиалинии», следующий по маршруту Багдад — Минск, готовится к экстренной посадке в ростовском аэропорту Платов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Уточняется, что непредвиденная посадка вызвана отказом автопилота.

Источник также подтвердил, что самолет готовится сесть в аэропорту Платов.

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