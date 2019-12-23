Тракторист объяснил убийство рабочих, тела которых сбросил в колодец в Новой Москве

Водитель трактора, подозреваемый в убийстве двух рабочих в Новой Москве, дал признательные показания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Так, на допросе мужчина объяснил, что уснул за рулем, в результате чего случайно нажал на педаль газа и сбил коллег. В состоянии испуга он скинул тела в канализационный колодец.

Ранее сообщалось, что тракторист по неосторожности убил двоих дорожных рабочих, которые чистили проезжую часть на Калужском шоссе.

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