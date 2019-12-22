Киселев отреагировал на санкции против Sputnik Эстония

Санкции против издания Sputnik Эстония являются опасным прецедентом, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Об этом сообщает РИА Новости.

Действия эстонских властей против журналистов Sputnik Эстония создают опасный прецедент, который может спровоцировать «цепную реакцию» в Европе, отметил Киселев.

Он подчеркнул, что персональные санкции, которыми эстонские власти обосновывают свои действия, не должны трактоваться шире, чем они есть.

Ранее стало известно, что сотрудники Sputnik Estonia получили от департамента полиции и погранохраны Эстонии угрозы о возбуждении против них уголовных дел, если те до 1 января 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня».

По утверждению властей Эстонии, угрозы были инициированы санкциями ЕС в отношении генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

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