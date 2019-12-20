Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Афганистане

В Афганистане в районе гор Гиндукуш произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Отмечается, что толчки были зафиксированы в 19.39 по пекинскому времени (14.39 мск).

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

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