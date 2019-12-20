Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Афганистане

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Вывод ограниченного военного контингента советских войск из Афганистана. Колонны советских войск... Вывод ограниченного военного контингента советских войск из Афганистана. Колонны советских войск...
Вывод ограниченного военного контингента советских войск из Афганистана. Колонны советских войск...
Андрей Соломонов/РИА «Новости»

В Афганистане в районе гор Гиндукуш произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Отмечается, что толчки были зафиксированы в 19.39 по пекинскому времени (14.39 мск).

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

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