Путин назвал смешанным свое отношение к закону о домашнем насилии

Президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии.

«Я сам этот проект не читал. Но Валентина Матвиенко недавно мне подробно рассказывала. Отношение мое смешанное. Силой не заставишь любить. Я против любого насилия. Особенно я против насилия к детям и женщинам», — заявил Путин.

По его словам, за ряд правонарушений можно воспользоваться и действующими нормами — хулиганство и нанесение побоев.

Президент отметил, что с законопроектом еще стоит разобраться, он пройдет проверку.

«Вы правы, что подавляющее большинство опрошенных за этот закон. Я не очень понимаю — они за закон или против насилия? Я тоже против насилия! Нужен ли этот закон? Давайте спокойно обсуждать», — ответил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.