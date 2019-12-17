Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье

Старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова заявила, что лидер и двое членов секты «Каула Дхарма» получили от 6 до 16 лет колонии. Об этом информирует РИА «Новости».

Уточняется, что сектанты осуждены за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье.

Как стало известно, в 2015 году члены секты поселили в подвальное помещение трех маленьких детей. Там они удерживались и часто избивались. Кроме того, в отношении детей «совершались насильственные действия сексуального характера».

Также суд выяснил, что в 2016 году большая часть сектантов уехала за границу. Один из осужденных вывез удерживаемого ранее мальчика в Белоруссию. Спустя год СК удалось найти, изъять и передать ребенка родным. Его мать за сексуальное насилие над ним объявили в международный розыск.

Иванова пояснила, что женщину приговорили к 15 годам колонии общего режима, двух мужчин — к 6 и 16 годам строгого режима соответственно.

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