В Ненецком автономном округе объявили 31 декабря выходным днем для госсужащих

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский подписал распоряжение о переносе выходного дня для госслужащих. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, перенос рабочего дня рекомендуется сделать на 28 декабря.

Отмечается, что распоряжение распространяется на государственные органы круга, органы местного самоуправления муниципальных образований, а также организаций, находящихся в собственности региона и в собственности муниципальных образований.

До этого 31 декабря сделали выходным днем более 10 российских регионов.

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