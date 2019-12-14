Синоптики пообещали аномальное потепление в европейской части России

В Гидрометцентре России рассказали, что в ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет, передает РИА «Новости».

Уточняется, что температура превысит обычные для середины декабря значения на 5-8°С, поэтому погода будет больше походить на ноябрьскую.

По словам синоптиков, сильнее всего эту аномалию ощутят жители северо-восточных районов страны, в частности Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

Отмечается, что на юге европейской части России местами ожидаются дождь, гололед и туманы.

В Москве 15 декабря прогнозируется потепление до +3°С.

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