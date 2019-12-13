Умер ждавший операцию Каабака один из близнецов с Сахалина

Умер ждавший операцию по трансплантации почки один из детей-близнецов из Южно-Сахалинска, передает агентство «Москва».

Операцию должен был провести трансплантолог Михаил Каабак.

Пресс-служба министерства здравоохранения РФ сообщила, что ребенок умер в московской больнице из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием.

«Мальчик проходил подготовку к операции по родственной трансплантации почки», — говорится в сообщении.

Брат-близнец погибшего ребенка проходит плановую подготовку к операции по пересадке почки.

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко. Из-за этого десятки детей остались без жизненно необходимой операции. В других медицинских центрах такие операции проводят только детям, чей вес более 9-10 кг.

Эта новость вызвала большой резонанс. Каабак вернулся к работе после встречи с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.

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